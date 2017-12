Offenburg (ots) - Heute Morgen hat eine Streife der Bundespolizei im nördlichen Bereich des Bahnhof Offenburg einen Mann mit entblößtem Oberkörper in den Gleisen angetroffen. Als der 36-Jährige die Beamten bemerkte, versuchte er zu flüchten und kletterte unter mehreren dort abgestellten Zugeinheiten hindurch. Kurz darauf konnte er gestellt und zu seinem eigenen Schutz in Gewahrsam genommen werden. Auf Nachfrage gab er an, er habe die Orientierung verloren. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Als seine Personalien aufgenommen waren und er sich aufgewärmt hatte, durfte er die Dienststelle wieder verlassen. Gegen ihn wird wegen des unerlaubten Aufenthalts in den Gleisen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Aufenthalt in und das Überschreiten der Gleise lebensgefährlich ist. Unbefugte Personen haben diesen Gefahrenbereich nicht zu betreten und sollten immer die sicheren Wege (Über- oder Unterführungen) nutzen.

