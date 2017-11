BPOLI-OG: Schleusungsverdacht: Bundespolizei hat Ermittlungen aufgenommen

Appenweier (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Offenburg hat die Ermittlungen gegen einen 26-Jährigen Asylbewerber von der Elfenbeinküste wegen des Verdachts der Schleusung aufgenommen. Bei einer Kontrolle auf der BAB 5 bei Appenweier wurde er in der Nacht des 13. November 2017 in einem Fernreisebus aus Italien angetroffen. In seiner Begleitung befanden sich eine malische und ein guineischer Staatsangehöriger, die beide keine Ausweispapiere besaßen. Beide Personen stellten ein Schutzersuchen und wurden an die Landeserstaufnahmestelle für Asylbewerber nach Karlsruhe weitergeleitet.

