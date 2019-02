Polizeidirektion Göttingen

POL-GOE: Polizei sucht nach vermisster Viktoria S. (18) und bittet um Hinweise

Göttingen / Hofgeismar (ots)

(Beachten Sie bitte auch die dieser Pressemitteilung beigefügten und unter https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/44143 zur Veröffentlichung bereitgestellten Fotos der 18-Jährigen.)

Die Polizei sucht nach der vermissten 18-jährigen Viktoria S. aus Hofgeismar im Landkreis Kassel und bittet um Hinweise. Die junge Frau verließ am Freitag, dem 15. Februar, ihr gewohntes Umfeld und kehrte nicht wie verabredet dorthin zurück. Da die Suche durch ihre Mutter, die die rechtliche Betreuerin ihrer Tochter ist, trotz anfänglichen Kontakts zu der Vermissten keine Hinweise auf deren momentanen Aufenthaltsorts ergaben und der Kontakt zuletzt völlig ausblieb, erstattete sie Vermisstenanzeige bei der Polizei. Viktoria S. hat aufgrund einer leichten Behinderung mitunter Schwierigkeiten, sich an Absprachen zu halten und verließ in der Vergangenheit bereits einige Mal unbedacht für längere Zeit ihr gewohntes Umfeld.

Viktoria S. wurde möglicherweise am Samstag in Göttingen gesehen

Wie die Mutter von Viktoria S. angab, ergaben ihre bisherigen Suchbemühungen einen Hinweis auf einen möglichen Aufenthaltsort der Vermissten in Göttingen. Ein Zeuge hatte angegeben, die 18-Jährige am Samstag, dem 23. Februar 2019, gegen 6:50 Uhr, in Göttingen im Bereich der Weender Landstraße, Ecke Berliner Straße gesehen zu haben.

Da sich seitdem keine weiteren Hinweise auf den momentanen Aufenthaltsort von Viktoria S. ergeben haben, bitten die mit dem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 18-Jährigen.

Viktoria S. ist mit einer Größe von 1,47 Meter auffallend klein, hat eine kräftige Statur, schulterlange dunkle Haare, möglicherweise zum Zopf gebunden, grau-braune Augen sowie abrasierte und tätowierte Augenbrauen. Sie trug zuletzt einen khakifarbenen Anorak, eine schwarze Hose, graue Sneaker und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Wer den Ermittlern des K 11 Hinweise auf den Aufenthaltsort von Viktoria S. geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

