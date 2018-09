BPOLD FRA: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl wegen schweren räuberischen Diebstals

Frankfurt/Main (ots) - Die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen konnte am Abend des 5. September einen 33-jährgen Armenier festnehmen, der mit einem Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Kassel gesucht wurde. Der Armenier wurde bei der Einreisekontrolle aus Jerewan festgestellt. Er wird verdächtigt im Sommer dieses Jahres zwei Handys im Gesamtwert von circa 1.550 Euro aus einem Elektronikfachgeschäft in Baunatal entwendet zu haben. Der vermeintliche Handyräuber wurde bei der Tat im Mai durch zwei Sicherheitsmitarbeiter beobachtet und verfolgt. Als diese ihn an seiner Flucht mit dessen Auto hindern wollten, wären sie beinahe von dem Tatverdächtigen überfahren worden. Nur durch einen beherzten Sprung zur Seite konnten schwerste Verletzungen verhindert werden. Somit wurde gegen den gesuchten Armenier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren räuberischen Diebstahls, der versuchten gefährlichen Körperverletzung und Straßenverkehrsgefährdung erlassen. Die Bundespolizei übergab den Mann am gestrigen Tag an die zuständigen Justizbehörden. Der Tatverdächtige sitzt zurzeit in Haft.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

Julia Thiel

Telefon: 069 3400-4016

Mobil: 0152 04596267

E-Mail: presse.flughafen.fra@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell