Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Sexuelle Belästigung und Beleidigung - Bundespolizei greift 25-jährigen Tatverdächtigen auf

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 6. August 2026 sprach um 14:45 Uhr ein Mann einen 14-Jährigen in obszöner Art und Weise in einer Verkaufseinrichtung im Hauptbahnhof Magdeburg an, fasste ihn an sein Gesäß und trat ihm im Weiteren in den Rücken. Anschließend entfernte sich der Mann in unbekannte Richtung. Der Jugendlich wandte sich an eine Kassiererin. Die Bundespolizei wurde informiert. Eine Streife war kurze Zeit später in der Filiale, nahm sich dem Sachverhalt an und den Teenager mit in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Keine fünf Minuten später sprach ein 20-Jähriger eine weitere Streife der Bundespolizei auf dem Kölner Platz an und bat um Hilfe. Kurz zuvor trat ein Mann an ihn heran und fragte nach einer Zigarette. Nachdem er diese erhalten hatte, beleidigte der 25-Jährige den Heranwachsenden und entfernte sich anschließend. Die Bundespolizisten konnten den Tatverdächtigen am Zentralen Omnibusbahnhof feststellen. Es erfolgte seine Mitnahme zur Dienststelle. Im Rahmen der strafprozessualen Maßnahmen wurde ermittelt, dass es sich bei dem 25-Jährigen auch um selbigen Tatverdächtigen handelt, welcher im Hauptbahnhof zuvor strafbar gehandelt hatte. Es wurden unter anderem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Nötigung und Belästigung, Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den Deutschen eingeleitet und aufgrund seines gesundheitlichen Gesamtzustandes ein Rettungswagen sowie Notarzt angefordert. Nach Begutachtung erfolgte seine Einweisung in eine medizinische Einrichtung.

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