Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenlose Reisetasche löst Einsatz der Bundespolizei aus - 22-Jähriger stellt Fundsache ab und reist weiter

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 6. August 2026 informierte ein Reisender um 12:30 Uhr die Bundespolizei über eine herrenlose Reisetasche auf Bahnsteig 6 des Hauptbahnhofes Magdeburg. Eine sofort entsandte Streife konnte im Nahbereich keinen Verantwortlichen feststellen. Zudem war der Inhalt des Gepäckstückes nicht einsehbar. Um mögliche Gefahren für Reisende und den Bahnverkehr auszuschließen, sperrte die Bundespolizei mit Unterstützung der DB Sicherheit die Bahnsteige 5 bis 9 und veranlasste über die Notfallleitstelle Leipzig die Sperrung der betroffenen Gleise. Im Rahmen der Videoauswertung wurde eine männliche Person festgestellt, welche die Tasche auf dem Bahnsteig abstellte und anschließend mit einem Regionalexpress in Richtung Halberstadt weiterfuhr. Der syrische Staatsangehörige wurde nach Ankunft des Zuges durch Bundespolizisten in Halberstadt festgestellt und zur Dienststelle gebracht. Dort gab er an, die Reisetasche zuvor in einem Zug von Burg nach Magdeburg gefunden zu haben und diese an besagter Örtlichkeit abgestellt zu haben. Ein Eigentümer der Tasche konnte zunächst nicht ermittelt werden. Zur Überprüfung des Gegenstandes wurde der Entschärfungsdienst der Bundespolizei angefordert. Nach dessen Untersuchung stellte sich die Reisetasche als ungefährliche Fundsache heraus. Lediglich persönliche Gegenstände befanden sich darin. Um 15:06 Uhr konnten sämtliche Sperrmaßnahmen aufgehoben und der Bahnverkehr wieder freigegeben werden. Durch den Einsatz kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs. Insgesamt erhielten 16 Züge zusammen 116 Minuten Verspätung, zwei Zugverbindungen fielen vollständig aus. Die Bundespolizei leitete gegen den 22-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung ein. Darüber hinaus können zivil- beziehungsweise kostenrechtliche Ansprüche gegen den Verursacher geprüft werden. Aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wird erneut eindringlich darauf hingewiesen: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme des Verursachers kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

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