Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jähriger berührt gegen den Willen, randaliert im Gewahrsamsbereich, widersetzt sich und beleidigt

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 5. August 2026 sprach ein 16-jähriger Deutscher, im Beisein seiner 15-jährigen Begleiterin, eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof um 15:00 Uhr an. Das Mädchen weinte, war aufgelöst und der Jugendliche schilderte den Beamten das zuvor Geschehene. Nach seinen Angaben wollten seine Freundin und er in den Hauptbahnhof Magdeburg. Beim Passieren des Eingangsbereichs fasste eine männliche Person der 15-jährigen Deutschen an ihr Gesäß. Der Mitteilende konnte eine Personenbeschreibung abgeben und den Tatverdächtigen vor dem Hauptbahnhof Magdeburg feststellen. Die informierten Beamten nahmen sich der Situation sofort an und begaben sich unverzüglich zum Feststellort des Verdächtigen, sprach diesen an und es erfolgte die Mitnahme des 25-Jährigen zur zweifelsfreien Personalienfeststellung in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Im Rahmen der Ermittlung seiner Personalien leistete der Deutsche Widerstand. Er spuckte mehrmals gegen die Gewahrsamstür und massive Faustschläge sowie Fußtritte folgten seinerseits gegen die Tür. Um eine Eigenverletzung zu verhindern musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Fortlaufend beleidigte er die Beamten mit ehrverletzenden Worten. Er erhält Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung. Die 15-Jährige und der 16-Jährige warteten bis zum Eintreffen der zuvor verständigten Mutter der Teenagerin bei der Bundespolizei.

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