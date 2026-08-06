PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 25-Jähriger berührt gegen den Willen, randaliert im Gewahrsamsbereich, widersetzt sich und beleidigt

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 5. August 2026 sprach ein 16-jähriger Deutscher, im Beisein seiner 15-jährigen Begleiterin, eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof um 15:00 Uhr an. Das Mädchen weinte, war aufgelöst und der Jugendliche schilderte den Beamten das zuvor Geschehene. Nach seinen Angaben wollten seine Freundin und er in den Hauptbahnhof Magdeburg. Beim Passieren des Eingangsbereichs fasste eine männliche Person der 15-jährigen Deutschen an ihr Gesäß. Der Mitteilende konnte eine Personenbeschreibung abgeben und den Tatverdächtigen vor dem Hauptbahnhof Magdeburg feststellen. Die informierten Beamten nahmen sich der Situation sofort an und begaben sich unverzüglich zum Feststellort des Verdächtigen, sprach diesen an und es erfolgte die Mitnahme des 25-Jährigen zur zweifelsfreien Personalienfeststellung in die nahegelegenen Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof. Im Rahmen der Ermittlung seiner Personalien leistete der Deutsche Widerstand. Er spuckte mehrmals gegen die Gewahrsamstür und massive Faustschläge sowie Fußtritte folgten seinerseits gegen die Tür. Um eine Eigenverletzung zu verhindern musste er zu Boden gebracht und gefesselt werden. Fortlaufend beleidigte er die Beamten mit ehrverletzenden Worten. Er erhält Strafanzeigen wegen sexueller Belästigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung. Die 15-Jährige und der 16-Jährige warteten bis zum Eintreffen der zuvor verständigten Mutter der Teenagerin bei der Bundespolizei.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2026 – 12:36

    BPOLI MD: Widerstand und Körperverletzung - Bundespolizei ermittelt gegen 35-Jährigen

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Dienstag, den 4. August 2026 fiel einer Streife der Bundespolizei in den Morgenstunden im Hauptbahnhof Dessau ein Mann auf, der nach Betreten des Gebäudes die Beamten wahrnahm, unvermittelt lautstark und in einem gegen die Beamten verächtlichen Ton herumschrie. Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle trat der 35-Jährige dabei alkoholisiert, ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Rücknahme/ Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Dosenwerfer

    Halle (Saale) (ots) - Seitens der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde am Freitag, den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr eine Pressemitteilung, unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Dosenwerfer gesucht" ver-öffentlicht. Diese Fahndung wird zurückgenommen. Der Unbekannte konnte ermittelt werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Medien werden ...

    mehr
  • 04.08.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 45-Jähriger mutmaßlicher Graffititäter gestellt

    Halle (Saale) (ots) - Am Montag, den 3. August 2026 informierten Mitarbeiter der Bahnsicherheit um 20:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über ein frisches, circa 24 Quadratmeter flächiges, Graffiti an einer Schallschutzwand zwischen den S-Bahn-Stationen Halle (Saale) Rosengarten und Silberhöhe. Bei Erkennen der Bahnbediensteten unterbrach der Sprayer sein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren