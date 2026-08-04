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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rücknahme/ Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Dosenwerfer

Halle (Saale) (ots)

Seitens der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde am Freitag, den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr eine Pressemitteilung, unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Dosenwerfer gesucht" ver-öffentlicht. Diese Fahndung wird zurückgenommen. Der Unbekannte konnte ermittelt werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verwenden und sie aus den Systemen zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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