Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Rücknahme/ Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Dosenwerfer

Halle (Saale) (ots)

Seitens der Bundespolizeiinspektion Magdeburg wurde am Freitag, den 27. Februar 2026 um 12:00 Uhr eine Pressemitteilung, unter dem Titel "Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Dosenwerfer gesucht" ver-öffentlicht. Diese Fahndung wird zurückgenommen. Der Unbekannte konnte ermittelt werden. Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Medien werden gebeten, die Lichtbilder nicht weiter zu verwenden und sie aus den Systemen zu löschen.

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