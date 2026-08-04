Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 45-Jähriger mutmaßlicher Graffititäter gestellt

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 3. August 2026 informierten Mitarbeiter der Bahnsicherheit um 20:30 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über ein frisches, circa 24 Quadratmeter flächiges, Graffiti an einer Schallschutzwand zwischen den S-Bahn-Stationen Halle (Saale) Rosengarten und Silberhöhe. Bei Erkennen der Bahnbediensteten unterbrach der Sprayer sein Handeln, versuchte mit seinem Fahrrad zu flüchten und stürzte dabei. Er wurde durch die Mitteilenden erfolgreich gestellt und den eintreffenden Einsatzkräften der Bundespolizei übergeben. Eine medizinische Versorgung durch einen verständigten Rettungswagen lehnte der 45-Jährige ab. Es erfolgte seine Mitnahme in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale). Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,58 Promille und ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Amphetamine. Die bei dem Deutschen aufgefundenen Spraydosen und -utensilien wurden sichergestellt und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung gefertigt.

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