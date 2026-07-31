PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Vier Haftbefehle und 5.670 Euro Geldstrafe - Bundespolizei vollzieht Festnahme

Weißenfels (ots)

Am Donnerstag, den 30. Juli 2026, suchte eine Streife der Bundespolizei im Rahmen einer dienstlichen Kontaktaufnahme eine Frau an ihrem Wohnort in Weißenfels auf. Da sie dort zunächst nicht angetroffen werden konnte, führten die weiteren Ermittlungen die Einsatzkräfte zu ihrem möglichen Aufenthaltsort in Burgwerben. Dort konnte die 32-Jährige wenig später angetroffen und kontrolliert werden. Die anschließende Überprüfung ihrer Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab gleich vier Fahndungsnotierungen zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Halle. Die Gesuchte war in vier unterschiedlichen Verfahren durch die Amtsgerichte Weißenfels und Merseburg zu Geldstrafen verurteilt worden. Die Verfahren betrafen unter anderem Beleidigung, Diebstahl geringwertiger Sachen sowie versuchte gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Beleidigung. Die insgesamt zu entrichtenden Geldstrafen beliefen sich auf 5.670 Euro. Alternativ waren Ersatzfreiheitsstrafen vorgesehen. Weder zahlte die Frau die auferlegten Geldbeträge, noch stellte sie sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Die Bundespolizisten nahmen die Deutsche fest und brachten sie zum Bundespolizeirevier Halle (Saale). Die zur Abwendung der Ersatzfreiheitsstrafen geforderten Geldbeträge konnte die Frau bei drei der vier Haftbefehle nicht aufbringen. Einen der Haftbefehle konnte sie durch Zahlung des entsprechenden Betrages abwenden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Verurteilte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der sie die verbliebende 194-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antrat.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Arbeitgeber zahlt Geldstrafe und bewahrt Mitarbeiter vor zehn Tagen Haft

    Magdeburg (ots) - Am Dienstag, den 28. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei in den Vormittagsstunden einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Die Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei ergab dabei einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg. Im September 2025 wurde der 22-Jährige durch das Amtsgericht Aschersleben per ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Ladendiebstahl: 19-Jähriger leistet Widerstand

    Magdeburg (ots) - Am Sonntag, den 26. Juli 2026, informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Bundespolizei um 12:00 Uhr über einen Ladendiebstahl in einer Supermarktfiliale im Magdeburger Hauptbahnhof. Ein Mann hatte dort Backwaren ohne die Entrichtung des erforderlichen Entgelts an sich genommen und wurde von den Sicherheitsmitarbeitern am Ausgang gestellt. Die eingesetzten Bundespolizisten übernahmen den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren