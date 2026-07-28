Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erneuter Schwerpunkteinsatz - Bundespolizei verstärkt Präsenz in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale); Dessau-Roßlau (ots)

Im Rahmen des bundesweit durchgeführten Schwerpunkteinsatzes vom 24. bis 26. Juli 2026 beteiligte sich die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am selbigen Freitag mit verstärkten Einsatzkräften erneut an den Maßnahmen. Schwerpunkt der Kontrollen bildeten der Hauptbahnhof Halle (Saale) und vorwiegend die Bahnstrecken Halle (Saale) - Magdeburg, Halle (Saale) - Merseburg sowie Dessau - Bitterfeld, Bitterfeld - Lutherstadt Wittenberg und Lutherstadt Wittenberg - Dessau. Ziel der Aktion war es, Straftaten zu verhindern, Ermittlungsverfahren bei der Feststellung strafrechtlich relevanter Sachverhalte unverzüglich einzuleiten und insbesondere das Sicherheitsgefühl der Reisenden und der Beschäftigten im Bahnbereich nachhaltig zu stärken. Es wurden insgesamt 535 Kontrollmaßnahmen durchgeführt. Dabei konnten 36 Fahndungserfolge erzielt werden. Die Beamten leiteten unter anderem drei Ermittlungsverfahren wegen Verstößen anlässlich der Missachtung der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung ein. Um 15:30 Uhr wurde dabei ein Reisender in einem Regionalzug auf der Strecke von Merseburg nach Halle (Saale) festgestellt. Die Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei ergab gleich zwei Erzwingungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Halle, Zweigstelle Naumburg vom Juli dieses Jahres. Grundlage hierfür waren vollstreckbare Beschlüsse des Amtsgerichts Weißenfels vom November 2025. Weder zahlte der 39-Jährige das fällige Bußgeld, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Antritt der Erzwingungshaft. Dem Deutschen war es möglich die ausstehende Geldsumme vor Ort zu begleichen und somit die Haft abzuwenden. Mit dem Schwerpunkteinsatz unterstreicht die Bundespolizei ihr konsequentes Vorgehen gegen Gewalt und Kriminalität im Bahnverkehr.

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