Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ladendiebstahl: 19-Jähriger leistet Widerstand

Magdeburg (ots)

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Bundespolizei um 12:00 Uhr über einen Ladendiebstahl in einer Supermarktfiliale im Magdeburger Hauptbahnhof. Ein Mann hatte dort Backwaren ohne die Entrichtung des erforderlichen Entgelts an sich genommen und wurde von den Sicherheitsmitarbeitern am Ausgang gestellt. Die eingesetzten Bundespolizisten übernahmen den Sachverhalt. Da der 19-Jährige zunächst keine Angaben zu seiner Identität machen wollte, sollte er zur Feststellung seiner Personalien in die Diensträume der Bundespolizei gebracht werden. Dabei änderte sich sein zunächst kooperatives Verhalten. Beim Verlassen der Filiale riss sich der Tatverdächtige los und versuchte zu flüchten. Die Beamten konnten ihn daran hindern und führten ihn durch die Bahnhofshalle. Dabei widersetzte sich der deutsche Staatsangehörige erneut, sperrte sich gegen die Laufrichtung und ließ sich schließlich zu Boden fallen. Er wehrte sich weiterhin massiv gegen die Maßnahmen und musste unter Unterstützung der Sicherheitsmitarbeiter gefesselt werden. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich einer der eingesetzten Bundespolizisten am Ellenbogen und an der Schulter. Er blieb dienstfähig. Auf dem Weg zu den Diensträumen versuchte der Festgenommene zudem, die Einsatzkräfte durch das Abstemmen seiner Beine auf der Treppe zu behindern. Bereits zuvor hatte der Tatverdächtige einen der Sicherheitsmitarbeiter verbal bedroht. In den Diensträumen konnte die Identität des Mannes zweifelsfrei festgestellt werden. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls geringwertiger Sachen, Bedrohung, Körperverletzung, Widerstands gegen und tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 19-Jährige aus der Dienststelle entlassen.

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