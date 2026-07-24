Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jähriger wird gesucht - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Bitterfeld, Halle (Saale) (ots)

Am Donnerstag, den 23. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:03 Uhr im Bahnhof Bitterfeld einen Mann. Die Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei ergab einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau. Im Dezember 2022 wurde der 32-jährige Deutsche durch das Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 3200 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen Haft verurteilt. Weder zahlte der Verurteilte den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Mai 2026 den Haftbefehl. Die Beamten nahmen den Mann fest und zunächst mit in die Dienststelle am Hauptbahnhof Halle (Saale). Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten zudem verbotene Betäubungsmittel, die sichergestellt wurden. Der Gesuchte konnte die geforderten 3200 Euro nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine 80-tägige Haft antrat. Die Einsatzkräfte fertigten eine erneute Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und informierten darüber hinaus die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell