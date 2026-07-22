Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 54-Jähriger gesucht - Bundespolizei vollstreckt gleich drei Haftbefehle

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 21. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 10:46 Uhr auf dem Magdeburger Hauptbahnhof einen Mann. Bei der Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass nach dem 54-Jährigen gleich mit drei Haftbefehlen gesucht wurde. Seitens des Amtsgerichts Magdeburg wurde der Pole wegen Diebstahls geringwertiger Sachen im März 2025 zu einer Geldstrafe von 400 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen verurteilt. Im November 2025 wurde der Mann wegen des Diebstahls in vier Fällen vom selben Amtsgericht zu 1400 Euro beziehungsweise 70 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Zu guter Letzt erfolgte eine weitere Verurteilung im Februar 2026 ebenfalls durch das Amtsgericht Magdeburg wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Geldstrafe in Höhe von 600 Euro beziehungsweise 30 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe. Da sich der Gesuchte trotz ergangener Ladungen nicht dem Strafantritt stellte, wurden die drei Haftbefehle im Juli 2026 von der Staatsanwaltschaft Magdeburg erlassen. Die Bundespolizisten eröffneten dem Verurteilten die Haftbefehle, nahmen ihn fest und anschließend mit in die Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Den haftabwendenden Betrag von insgesamt 2400 Euro konnte der Verurteilte nicht zahlen, so dass er nach Abschluss aller erforderlichen Maßnahmen für die kommenden 60 Tage an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde. Darüber hinaus informierten die Beamten die ausschreibende Behörde über den Vollzug der Haftbefehle.

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