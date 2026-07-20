PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl - Gesuchter zahlt 280 Euro und entgeht so der Haft

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntag, den 19. Juli 2026 um 14:30 Uhr im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs einen 42-jährigen Mann. Beim Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei kam heraus, dass er per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wird. Bereits im September 2024 wurde der Deutsche wegen Urkundenfälschung zu einer Gesamtgeldstrafe von ursprünglich 1925 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen vom Amtsgericht Köthen verurteilt. Da sich der Mann aber nicht dem Strafantritt stellte, wurde im Juni 2026 der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Hauptbahnhof. Dem Verurteilten war es möglich, die noch ausstehende Geldsumme von 280 Euro aufzubringen. Nach Einzahlung des Geldbetrages konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 12:30

    BPOLI MD: Herrenlose Reisekoffer führen zu Polizeieinsatz am Hauptbahnhof

    Dessau-Roßlau (ots) - Am Mittwoch, den 15. Juli 2026 sprach um 13:20 Uhr eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn im Hauptbahnhof Dessau eine Streife der Bundespolizei an und teilte den Beamten gegenüber mit, dass sich zwei große herrenlose Reisekoffer in unverschlossenen Gepäckschließfächern befinden. Deren Inhalt war für die Einsatzkräfte nicht einsehbar und ...

    mehr
  • 14.07.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 49-Jährige reist ohne Ticket - mit Haftbefehl gesucht

    Stendal (ots) - Am Montag, den 13. Juli 2026 nutzte eine weibliche Person einen Intercityexpress, ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Der Express befand sich auf der Strecke von Berlin in Richtung Düsseldorf. Aufgrund fehlender Barmittel und Ausweisdokumente der 49-Jährigen wurde die Bundespolizei kontaktiert. Um 06:20 Uhr war eine verständigte Streife mit Einfahrt des relevanten Zuges am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren