Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Haftbefehl - Gesuchter zahlt 280 Euro und entgeht so der Haft

Magdeburg (ots)

Eine Streife der Bundespolizei kontrollierte am Sonntag, den 19. Juli 2026 um 14:30 Uhr im Personentunnel des Magdeburger Hauptbahnhofs einen 42-jährigen Mann. Beim Abgleich seiner Personalien im Fahndungsbestand der Polizei kam heraus, dass er per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wird. Bereits im September 2024 wurde der Deutsche wegen Urkundenfälschung zu einer Gesamtgeldstrafe von ursprünglich 1925 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen vom Amtsgericht Köthen verurteilt. Da sich der Mann aber nicht dem Strafantritt stellte, wurde im Juni 2026 der Haftbefehl gegen ihn erlassen. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest und mit in die Dienststelle am Hauptbahnhof. Dem Verurteilten war es möglich, die noch ausstehende Geldsumme von 280 Euro aufzubringen. Nach Einzahlung des Geldbetrages konnte der Mann seinen Weg fortsetzen. Abschließend informierten die Bundespolizisten die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

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