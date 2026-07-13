Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei - Wer kann Hinweise geben?

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 3. Juli 2026 wurde die Bundespolizei um 21:30 Uhr über eine stark blutende Person am Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug informiert. Verständigte Einsatzkräfte fuhren umgehend in Richtung Herrenkrug und stellten einen 37-Jährigen, mit einer Schnittverletzung in seinem Gesicht, fest. Der kurze Zeit später eintreffende Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des Deutschen und im Weiteren den Transport in ein Krankenhaus. Nach bisherigen Aussagen des Geschädigten sollen drei Personen auf den 37-Jährigen zugekommen sein. Eine verbale Auseinandersetzung führte zu Faustschlägen gegen seine Rippen und einen Messerschnitt an der linken Wange. Die drei tatverdächtidgen Männer wurden vom Verletzten als dunkelhäutig, an den Armen und am Hals tätowiert und dunkel gekleidet beschrieben. Einer der Drei soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Anschließend entfernten sich die Personen in Richtung Herrenkrug Straßenbahnhaltestelle. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den Flüchtenden verliefen erfolglos.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und benötigt die Unterstützung aus der Bevölkerung: Wer hat am Freitag, den 3. Juli 2026, im Zeitraum von circa 20:00 Uhr bis 21:40 Uhr den beschriebenen Sachverhalt am Haltepunkt Magdeburg-Herrenkrug wahrgenommen oder kann weitere Erkenntnisse übermitteln? Handelt es sich bei dem Feststellort des Verletzten tatsächlich um den Tatort? Eine Tatbegehung im Nahbereich des Haltepunktes Herrenkrug oder perspektivisch in den angrenzenden Grünanlagen kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Sind jemandem die drei beschriebenen Personen oder der stark blutende Geschädigte aufgefallen?

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell