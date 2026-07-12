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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 38-Jähriger führt Softair-Waffe, Schreckschusspistole und Bajonett mit sich

Bitterfeld (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026 stellten Beamte der Bundespolizei um 16:40 Uhr einen 38-Jährigen in der Haupthalle des Bitterfelder Bahnhofes fest und kontrollierten ihn. Eine Nachschau in seinem mitgeführten Rucksack brachte ein Bajonett, eine Softair-Maschinenpistole und eine Schreckschusspistole zum Vorschein. Für die Letztgenannte konnte er keine erforderliche Berechtigung vorweisen. Die Magazine der aufgefundenen Waffen waren leer. Die Beamten stellten die Gegenstände allesamt sicher und leiteten gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen nach dem Waffengesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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