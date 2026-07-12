PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger wird per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:30 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg zum Vorschein. Demnach verurteilte das Amtsgericht Magdeburg im August 2025 den russischen Staatsangehörigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen des Führens eines Einhandmessers zu einer Geldstrafe von 540 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 30 Tagen Haft. Weder zahlte der 29-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft am 30. Juni dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Dem Gesuchten wurde dieser eröffnet. Der Verurteilte konnte die geforderten 540 Euro nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er durch eine Streife der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine 15-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.07.2026 – 12:20

    BPOLI MD: Nach Ladendiebstahl: Jugendliche leisten Widerstand gegen Bundespolizisten

    Halle (Saale) (ots) - Am Mittwochabend, den 8. Juli 2026, leisteten mehrere jugendliche Tatverdächtige im Hauptbahnhof Halle (Saale) Widerstand gegen polizeili-che Maßnahmen, beleidigten Einsatzkräfte und griffen diese körperlich an. Um 18:15 Uhr informierten Mitarbeiter der DB Sicherheit eine Streife der Bundespolizei über vier weibliche Personen, die im Verdacht ...

    mehr
  • 09.07.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Aggressiver 35-Jähriger beleidigt und bedroht im Hauptbahnhof Magdeburg

    Magdeburg (ots) - Am Mittwoch, den 8. Juli 2026 wurde die Bundespolizei um 10:30 Uhr über eine aggressive Person im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs Magdeburg informiert. Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten die Bundespolizei um Unterstützung gebeten, um die Identität des Mannes für die Ausstellung eines Hausverbotes festzustellen. Als die Einsatzkräfte den Mann ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren