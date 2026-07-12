Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 29-Jähriger wird per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:30 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg zum Vorschein. Demnach verurteilte das Amtsgericht Magdeburg im August 2025 den russischen Staatsangehörigen wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln sowie wegen des Führens eines Einhandmessers zu einer Geldstrafe von 540 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 30 Tagen Haft. Weder zahlte der 29-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft am 30. Juni dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Dem Gesuchten wurde dieser eröffnet. Der Verurteilte konnte die geforderten 540 Euro nicht aufbringen. Nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen wurde er durch eine Streife der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine 15-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell