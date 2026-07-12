Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 53-Jähriger ohne Reiseabsichten entwendet Kopfhörer und will Zug nicht verlassen

Magdeburg (ots)

Am Freitag, den 10. Juli 2026 stieg eine männliche Person um 01:21 Uhr, nach dem Halt eines Intercityexpresses am Hauptbahnhof Magdeburg, in den Zug ohne erkennbare Reiseabsichten und entwendete einem Fahrgast dessen Kopfhörer. Der deutsche Staatsangehörige verließ den Express anschließend, trotz mehrfacher Aufforderungen durch den Zugbegleiter, nicht. Demnach wurde die Bundespolizei informiert. Eine verständigte Streife begab sich unverzüglich zum Bahnsteig 8, stellte von allen beteiligten Personen die Personalien und bei dem Tatverdächtigen die zuvor entwendeten kabellosen Kopfhörer fest. Es erfolgte die Mitnahme des 53-Jährigen in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg zur Feststellung seiner Identität. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs eingeleitet.

In diesem Zusammenhang und mit Blick auf die fortwährenden Sommerferien in Sachsen-Anhalt weist die Bundespolizei erneut eindringlich darauf hin: Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten können in mehreren Taschen verteilt eng am Körper getragen werden. Die Reisenden sollten verschließbare Innentaschen nutzen. Wertsachen bitte nicht in Rucksäcken aufbewahren. Handtaschen können mit dem Verschluss nach innen getragen und unter den Arm geklemmt werden. Die Reisenden sollten sehr misstrauisch reagieren, wenn sie angerempelt werden oder "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird. Vorsicht ist ebenfalls bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug geboten. In aufgehängten Jacken sollten sich keine Geldbörsen und Handys in den Taschen befinden. Das Reisegepäck bitte nicht unbeaufsichtigt lassen. Ihre Ferien und Ihr sicheres Reisen liegen uns am Herzen. Daher die eindringliche Bitte der Bundespolizei "Gib Taschendieben keine Chance"!

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