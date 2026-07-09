Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aggressiver 35-Jähriger beleidigt und bedroht im Hauptbahnhof Magdeburg

Magdeburg (ots)

Am Mittwoch, den 8. Juli 2026 wurde die Bundespolizei um 10:30 Uhr über eine aggressive Person im Eingangsbereich des Hauptbahnhofs Magdeburg informiert. Mitarbeiter der DB Sicherheit hatten die Bundespolizei um Unterstützung gebeten, um die Identität des Mannes für die Ausstellung eines Hausverbotes festzustellen. Als die Einsatzkräfte den Mann kontrollierten, verweigerte dieser zunächst mehrfach die Angabe seiner Personalien sowie die Vorlage eines Ausweises. Während der Maßnahme verhielt sich der augenscheinlich alkoholisierte Mann zunehmend aggressiv und beleidigte die Bundespolizisten wiederholt verbal. Zudem zeigte er ihnen den Mittelfinger. Erst nach mehrfacher Aufforderung händigte der 35-Jährige den Bundespolizisten ein gültiges Ausweisdokument aus, wodurch seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Aufgrund seines gezeigten Verhaltens und fehlender Reiseabsichten erteilte ihm die DB Sicherheit im Anschluss ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Magdeburg. Mit der Aushändigung des Hausverbotes ballte der polnische Staatsangehörige daraufhin eine Faust, deutete Schlagbewegungen in Richtung der Beamten an und drohte zudem körperliche Aggression an. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Hauptbahnhof verwiesen. Die Uneinsichtigkeit des Mannes zeigte sich jedoch wenig später. Bereits 45 Minuten nach Ausspruch des Hausverbotes betrat er den Hauptbahnhof erneut und hielt sich auf Bahnsteig 5 auf. Damit verstieß er gegen das zuvor erteilte Hausverbot und machte sich erneut strafbar. Gegen den Beschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Hausfriedesnbruch eingeleitet.

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