Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Anlässlich der beginnenden Sommerferien sensibilisiert die Bundespolizei zu Taschendieben und Gefahren für Kinder an Bahnanlagen

Sachsen-Anhalt (ots)

Die Sommerferien in Sachsen-Anhalt beginnen am 4. Juli 2026. Viele Menschen nutzen die Möglichkeit in den lang ersehnten Urlaub zu fahren. Damit die geplante Reise im In- oder Ausland die gewünschte Erholung bietet, sollten sich Reisende vor Betrügern und Dieben in Acht nehmen. Daher möchten die Präventionsbeamten der Bundespolizeiinspektion Magdeburg den Reisenden die folgenden Tipps mit auf dem Weg geben, um sich vor Kriminellen zu schützen und zur Thematik Gepäckdiebstahl sensibilisieren: Wertgegenstände, Geld und Kreditkarten können in mehreren Taschen verteilt eng am Körper getragen werden. Die Reisenden sollten verschließbare Innentaschen nutzen. Wertsachen bitte nicht in Rucksäcken aufbewahren. Handtaschen können mit dem Verschluss nach innen getragen und unter den Arm geklemmt werden. Die Reisenden sollten sehr misstrauisch reagieren, wenn sie angerempelt werden oder "unbeabsichtigt" die Kleidung beschmutzt wird. Vorsicht ist ebenfalls bei aufdringlicher Hilfe beim Einsteigen in den Zug geboten. In aufgehängten Jacken sollten sich keine Geldbörsen und Handys in den Taschen befinden. Das Reisegepäck bitte nicht unbeaufsichtigt lassen. Des Weiteren muss sich die Bundespolizei immer wieder mit spielenden Kindern im Gleisbereich auseinandersetzen. Kinder und Jugendliche begeben sich mit dem Aufenthalt im Bereich der Bahnanlagen oder der Gleisbereiche unbewusst in Lebensgefahr. In diesem Zusammenhang, besonders mit Blick auf die Ferien, weist die Bundespolizei erneut darauf hin: Bahnanlagen sind keine Spielplätze! Die Züge nähern sich fast laut-los an und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Außerdem geht von den vorbeifahrenden Zügen eine enorme Sogwirkung aus, die ebenfalls zu gravierenden, wenn nicht sogar tödlichen Unfällen führen kann. Die Bundespolizei bittet darum, dass Erziehungsberechtigte ihre Kinder wiederholt auf die Gefahren hinweisen. Kostenlose Flyer zu dieser Problematik werden gern zur Verfügung gestellt. Ihre Ferien und Ihr sicheres Reisen liegen uns am Herzen. Daher die eindringliche Bitte der Bundespolizei "Gib Taschendieben keine Chance" und "Bahnanlagen sind keine Spielplätze"!!!

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