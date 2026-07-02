PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle

Magdeburg; Schönebeck (Elbe) (ots)

Am Mittwoch, den 1. Juli 2026 klingelte ein 24-Jähriger um 09:25 Uhr bei der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Grund dafür war sein verloren gegangenes Smartphone, welches er von der Behörde abholen wollte. Was der Mann dabei nicht bedachte, gegen ihn lag ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Bamberg vor. Wegen Körperverletzung verurteilte ihn das Amtsgericht Bamberg im Juni 2025 zu einer Geldstrafe von 150 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 30 Tagen Haft. Demnach wurde Anfang Juni dieses Jahres der Haftbefehl erlassen. Diesen eröffneten die Beamten dem syrischen Staatsangehörigen. Der Gesuchte konnte die 150 Euro aufbringen und nach Zahlung die Räumlichkeiten der Bundespolizei, inklusive seinem Mobiltelefon, wieder verlassen. Um 20:19 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 29-Jährigen in einer S-Bahn in Richtung Schönebeck. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg zum Vorschein. Im Januar 2025 verurteilte das Amtsgericht Schönebeck den syrischen Staatsangehörigen wegen des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von 1200 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 20 Tagen Haft. Weder zahlte der 29-Jährige den auferlegten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg im Juni dieses Jahres den Haftbefehl. Es erfolgte seine Mitnahme in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Der Gesuchte konnte die geforderten 1.200 Euro aufbringen, die Haft abwenden und nach Einzahlung des Geldes die Dienststelle als freier Mann wieder verlassen. Ab-schließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibenden Behörden über die Vollstreckung der Haftbefehle.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 12:33

    BPOLI MD: 23-Jähriger kann 3160 Euro nicht zahlen und geht in Haft

    Halle (Saale) Hauptbahnhof (ots) - Am Montag, den 29. Juni 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 13:24 Uhr eine männliche Person im Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach erfolgter Identitätsfeststellung ergab der Abgleich der Personaldaten mit dem Informationssystem der Polizei einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale). Demnach verurteilte das Amtsgericht Halle (Saale) den Deutschen ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 25-Jähriger nach Bedrohung im Regionalexpress gestellt

    Köthen (Anhalt) (ots) - In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 2026 kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke von Magdeburg nach Köthen zu einem Einsatz der Polizei. Gegen 23:24 Uhr informierte die Zugbegleiterin des Expresses die Bundespolizei über einen Fahrgast, der im Rahmen einer Fahrausweiskontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte und ihr ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 16-Jähriger sprüht Graffiti, führt defekte Softair-Pistole mit sich

    Wolmirstedt (ots) - Am Sonntag, den 28. Juni 2026 besprühte ein Teenager um 23:21 Uhr die Rückwand einer Sitzgruppe am Bahnhof Wolmirstedt, auf dem Bahnsteig 2, mit schwarzer Sprühfarbe. Mitarbeiter der Bahnsicherheit nahmen die Situation wahr. Der 16-Jährige flüchtete entlang des Bahnsteiges und versuchte sich im Gleisbereich zu verstecken. Die Hinterhereilenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren