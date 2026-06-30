PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 23-Jähriger kann 3160 Euro nicht zahlen und geht in Haft

Halle (Saale) Hauptbahnhof (ots)

Am Montag, den 29. Juni 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 13:24 Uhr eine männliche Person im Hauptbahnhof Halle (Saale). Nach erfolgter Identitätsfeststellung ergab der Abgleich der Personaldaten mit dem Informationssystem der Polizei einen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Halle (Saale). Demnach verurteilte das Amtsgericht Halle (Saale) den Deutschen im April des vergangenen Jahres wegen sexueller Belästigung und Diebstahls zu einer Geldstrafe von 3400 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 170 Tagen Haft. Bisher zahlte der 23-Jährige nur einen geringen Teil des auferlegten Geldbetrages. Danach blieben die Zahlungen aus. Der Gesuchte stellte sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt nicht und war zudem unbekannten Aufenthaltes. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Juni dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Es erfolgte die Eröffnung des Haftbefehls und die Mitnahme in das nahegelegene Bundespolizeirevier. Der Festgenommene konnte die noch zu zahlenden 3160 Euro nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen durch eine Streife der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine verbleibende 79-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 25-Jähriger nach Bedrohung im Regionalexpress gestellt

    Köthen (Anhalt) (ots) - In der Nacht vom 29. auf den 30. Juni 2026 kam es in einem Regionalexpress auf der Strecke von Magdeburg nach Köthen zu einem Einsatz der Polizei. Gegen 23:24 Uhr informierte die Zugbegleiterin des Expresses die Bundespolizei über einen Fahrgast, der im Rahmen einer Fahrausweiskontrolle keinen gültigen Fahrschein vorweisen konnte und ihr ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 16-Jähriger sprüht Graffiti, führt defekte Softair-Pistole mit sich

    Wolmirstedt (ots) - Am Sonntag, den 28. Juni 2026 besprühte ein Teenager um 23:21 Uhr die Rückwand einer Sitzgruppe am Bahnhof Wolmirstedt, auf dem Bahnsteig 2, mit schwarzer Sprühfarbe. Mitarbeiter der Bahnsicherheit nahmen die Situation wahr. Der 16-Jährige flüchtete entlang des Bahnsteiges und versuchte sich im Gleisbereich zu verstecken. Die Hinterhereilenden ...

    mehr
  • 26.06.2026 – 12:06

    BPOLI MD: Bundespolizei in Sachsen-Anhalt beteiligt sich an "Rail-Action-Day"

    Halle (Saale); Magdeburg; Dessau-Roßlau; Halberstadt, Stendal (ots) - Vom 25. bis zum 26. Juni 2026 fand für 24 Stunden eine gemeinsam koordinierte Aktion der europäischen Bahn- und Transport-Polizeien im Rahmen des Netzwerkes "RAILPOL" statt. Hierbei handelt es sich bereits um die zweite Maßnahme dieser Art, das aktuelle Kalenderjahr betreffend. Mit intensivem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren