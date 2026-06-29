Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 16-Jähriger sprüht Graffiti, führt defekte Softair-Pistole mit sich

Wolmirstedt (ots)

Am Sonntag, den 28. Juni 2026 besprühte ein Teenager um 23:21 Uhr die Rückwand einer Sitzgruppe am Bahnhof Wolmirstedt, auf dem Bahnsteig 2, mit schwarzer Sprühfarbe. Mitarbeiter der Bahnsicherheit nahmen die Situation wahr. Der 16-Jährige flüchtete entlang des Bahnsteiges und versuchte sich im Gleisbereich zu verstecken. Die Hinterhereilenden forderten den Jugendlichen auf, den Bereich unverzüglich zu verlassen. Dieser Weisung kam er nach und die Bundespolizei wurde informiert. Eine verständigte Streife fuhr umgehend in Richtung des Ereignisortes und stellte die Personalien des Verdächtigen fest. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen fanden die Einsatzkräfte zwei Sprühdosen und eine defekte Softair-Waffe inklusive leerem Magazin. Die aufgefundenen Gegenstände wurden entsprechend sichergestellt und es erfolgte die Mitnahme des Deutschen in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen brachten Beamte den Jungen an seine Wohnanschrift und übergaben ihn an seine Mutter. Er erhält Anzeigen wegen Sachbeschädigung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Eine Schadenshöhe kann aktuell abschließend nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

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