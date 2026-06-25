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Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 43-Jähriger bedroht und beleidigt - per Haftbefehl gesucht

Halle (Saale) (ots)

Am Mittwoch, den 24. Juni 2026 bedrohte und beleidigte ein 43-Jähriger um 15:30 Uhr einen 29-jährigen Deutschen auf dem Bahnsteig 12 am Hauptbahnhof Halle (Saale). Zudem holte der Mann mit der Faust zum Schlag aus, schlug jedoch nicht zu und beleidigte im Weiteren eine 19-jährige Deutsche mit ehrverletzenden Worten. Beamte begaben sich unverzüglich zum Ereignisort, stellten den Tatverdächtigen in einem Zug sitzend fest und forderten ihn auf, dass Verkehrsmittel zu verlassen. Den Weisungen kam der deutsche Staatsangehörige nach. Die Bundespolizisten stellten die Identität des Mannes fest und überprüften seine Personalien im Informationssystem der Polizei. Hierbei kam ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichtes Eisleben zum Vorschein. Demnach ist der Mann dringend verdächtig, einer bestimmten vollstreckbaren Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz zuwidergehandelt zu haben. Seinen Termin zur Hauptverhandlung blieb er unentschuldigt fern. Daraufhin wurde der Untersuchungshaftbefehl im Januar 2025 gegen ihn erlassen. Diesen eröffneten die Bundespolizisten dem Mann, nahmen ihn fest, zunächst mit in das Bundespolizeirevier am Hauptbahnhof Halle (Saale) und brachten ihn in den frühen Abendstunden für eine Nacht in das Zentrale Polizeigewahrsam. Am Donnerstag, den 25. Juni 2026 erfolgte seine Vorführung beim zuständigen Haftrichter durch Kräfte der Landespolizei. Alle weiteren Maßnahmen erfolgten auf richterliche Anordnung. Zudem erhielt der Gesuchte eine weitere Strafanzeige unter anderem wegen Beleidigung und Bedrohung.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

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