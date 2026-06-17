PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zugbegleiterin angegriffen: Tatverdächtiger in Haft

Köthen (Anhalt) (ots)

Am Montag, den 15. Juni 2026, wurde die Bundespolizei um 17:25 Uhr über einen körperlichen Angriff auf eine Zugbegleiterin in einer Regionalbahn auf der Strecke von Dessau nach Aschersleben informiert. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Bahnhofs Köthen. Nach bisherigen Erkenntnissen führte die Zugbegleiterin eine Fahrkartenkontrolle durch und stellte dabei fest, dass ein 36-jähriger Reisender im Zug rauchte. Als sie ihn auf das bestehende Rauchverbot hinwies, reagierte der Mann aggressiv. Zunächst drückte er seine glühende Zigarette an der Dienstjacke der Bahnmitarbeiterin aus. Anschließend schlug er der Frau mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Dabei wurde ihre Brille beschädigt. Die 46-Jährige erlitt sichtbare Verletzungen im Gesichtsbereich und brach ihren Dienst nach dem Vorfall ab. Mehrere Reisende griffen ein, hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest und verhinderten damit weitere Übergriffe. Beamte der Bundes- und Landespolizei stellten den Tatverdächtigen anschließend am Bahnhof Köthen. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Beschuldigte weiterhin äußerst aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 2,36 Promille. Der Mann griff zudem die Beamten tätlich an, bedrohte die Einsatzkräfte und beleidigte diese mehrfach. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Deutschen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen, Hausfriedensbruch, tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau wurde der Tatverdächtige bereits am Folgetag einem Richter am Amtsgericht Dessau vorgeführt. Dieser erließ einen Hauptverhandlungshaftbefehl, um die zeitnahe Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen. Anschließend wurde der Beschuldigte durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 16.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: Bagger beschädigt Oberleitung - 210 Minuten Verspätung für Intercity

    Schönebeck (Elbe) (ots) - Am Montag, den 15. Juni 2026, kam es im Bereich Schönebeck zu einer erheblichen Störung des Bahnverkehrs. Um 12:45 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn in Leipzig die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen Oberleitungsschaden. Einsatzkräfte der Bundespolizei erreichten daraufhin umgehend den Ereignisort und ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 09:39

    BPOLI MD: Herrenloser Koffer führt zu Einsatz des Sprengstoffspürhundes

    Halle (Saale) Hauptbahnhof (ots) - Am Freitag, den 12. Juni 2026 teilte ein achtsamer Zugbegleiter der Bundespolizei um 14:57 Uhr telefonisch mit, dass sich in seinem Zug, ein Koffer in einer Gepäckablage der 1. Klasse befindet, der keiner Person zugeordnet werden konnte. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Bahn beim planmäßigen Halt im Bahnhof Halle (Saale). Bei ...

    mehr
  • 11.06.2026 – 13:55

    BPOLI MD: Fünf Tatverdächtige nach Graffiti-Aktion bei Niederndodeleben gestellt

    Niederndodeleben (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 11. Juni 2026, stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei nahe Niederndodeleben fünf mutmaßliche Graffiti-Sprayer. Zuvor hatte die Besatzung eines Bundespolizeihubschraubers während eines Überwachungsfluges mehrere Personen erkannt, die eine Autobahnbrücke über einer Bahnstrecke großflächig ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren