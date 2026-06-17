Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zugbegleiterin angegriffen: Tatverdächtiger in Haft

Köthen (Anhalt) (ots)

Am Montag, den 15. Juni 2026, wurde die Bundespolizei um 17:25 Uhr über einen körperlichen Angriff auf eine Zugbegleiterin in einer Regionalbahn auf der Strecke von Dessau nach Aschersleben informiert. Der Vorfall ereignete sich auf Höhe des Bahnhofs Köthen. Nach bisherigen Erkenntnissen führte die Zugbegleiterin eine Fahrkartenkontrolle durch und stellte dabei fest, dass ein 36-jähriger Reisender im Zug rauchte. Als sie ihn auf das bestehende Rauchverbot hinwies, reagierte der Mann aggressiv. Zunächst drückte er seine glühende Zigarette an der Dienstjacke der Bahnmitarbeiterin aus. Anschließend schlug er der Frau mehrfach mit der Hand ins Gesicht. Dabei wurde ihre Brille beschädigt. Die 46-Jährige erlitt sichtbare Verletzungen im Gesichtsbereich und brach ihren Dienst nach dem Vorfall ab. Mehrere Reisende griffen ein, hielten den Mann bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte fest und verhinderten damit weitere Übergriffe. Beamte der Bundes- und Landespolizei stellten den Tatverdächtigen anschließend am Bahnhof Köthen. Während der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der Beschuldigte weiterhin äußerst aggressiv. Ein Atemalkoholtest ergab dabei einen Wert von 2,36 Promille. Der Mann griff zudem die Beamten tätlich an, bedrohte die Einsatzkräfte und beleidigte diese mehrfach. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Gegen den Deutschen wurden Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung, Erschleichen von Leistungen, Hausfriedensbruch, tätlichem Angriff auf und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Dessau wurde der Tatverdächtige bereits am Folgetag einem Richter am Amtsgericht Dessau vorgeführt. Dieser erließ einen Hauptverhandlungshaftbefehl, um die zeitnahe Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen. Anschließend wurde der Beschuldigte durch Einsatzkräfte der Bundespolizei in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

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