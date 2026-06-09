Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 47-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Einlieferung ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 8. Juni 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 12:01 Uhr nahe des Hauptbahnhofes Magdeburg eine männliche Person. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt zum Vorschein. Bereits im September 2021 verurteilte das Amtsgericht Erfurt den deutschen Staatsangehörigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 120 Tagen Haft. Weder zahlte der 47-Jährige den gesamten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Mai dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Er konnte die geforderten 675 Euro nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine 45-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

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