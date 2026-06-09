PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 47-Jähriger per Haftbefehl gesucht - Einlieferung ins Gefängnis

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 8. Juni 2026 kontrollierten Beamte der Bundespolizei um 12:01 Uhr nahe des Hauptbahnhofes Magdeburg eine männliche Person. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Erfurt zum Vorschein. Bereits im September 2021 verurteilte das Amtsgericht Erfurt den deutschen Staatsangehörigen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro beziehungsweise zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von ursprünglich 120 Tagen Haft. Weder zahlte der 47-Jährige den gesamten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz zuvor ergangener Ladung, dem Strafantritt. Folglich erließ jene Staatsanwaltschaft im Mai dieses Jahres den Vollstreckungshaftbefehl. Die Beamten nahmen den Gesuchten fest und zunächst mit in die Räumlichkeiten der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg. Er konnte die geforderten 675 Euro nicht aufbringen und wurde nach Abschluss der notwendigen Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, in der er seine 45-tägige Haft angetreten hat. Abschließend informierten die Einsatzkräfte die ausschreibende Behörde über die Vollstreckung des Haftbefehls.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Telefon: +49 (0) 391-56549-505
E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
X: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Magdeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Magdeburg
Alle Meldungen Alle
  • 04.06.2026 – 12:00

    BPOLI MD: 46-jähriger Dieb muss ins Gefängnis

    Magdeburg (ots) - Am Mittwoch, den 3. Juni 2026 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei um 08:40 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner Personalien im Informationssystem der Polizei kam ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg zum Vorschein. Im Oktober des vergangenen Jahres verurteilte das Amtsgericht Magdeburg den deutschen Staatsangehörigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren