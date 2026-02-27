Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Dosenwerfer gesucht

Halle (Saale) (ots)

Im Rahmen der Abreisephase, anlässlich der Fußballspielbegegnung zwischen dem HFC und FC Carl Zeiss Jena, kam es am 5. Oktober 2024 um 18:37 Uhr zu einer strafbaren Handlung eines bisher unbekannten Mannes. Der Sachverhalt ereignete sich im Hauptbahnhof Halle (Saale), auf dem Bahnsteig zum Gleis 4. Ein Fußballsympathisant der Gästefans befand sich in einer aufgebrachten und sich solidarisierenden Menschenmenge. Der Mann stand im Eingangsbereich des bereitstehenden Regionalexpresses. Er holte mit seiner rechten Hand aus und warf eine gefüllte Getränkedose in Richtung der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte. Die Dose traf einen dazwischenstehenden Mann. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet, entsprechendes Videomaterial gesichert und gesichtet. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle (Saale) per Beschluss die Veröffentlichung des Fotos vom Verdächtigen angeordnet. Das Bild ist auf der Homepage der Bundespolizei unter dem folgenden Link:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/5-oktober-2024-taetlicher-angriff-aug-vollstreckungsbeamte-hauptbahnhof-halle-saale-06-2026

einzusehen und soll für die Printausgaben genutzt werden. Der Tatverdächtige ist circa 50 Jahre alt und von kräftiger Gestalt. Er trug am Tattag eine Glatze, hatte einen Dreitagebart und war dunkel gekleidet. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter auf dem Lichtbild oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei je-der anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

