Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Unbekannte unterschlägt Smartphone

Halle (Saale) / Braunsbedra (ots)

Am 26. Juni 2025 vergaß ein 37-Jähriger beim Ausstieg in Braunsbedra aus einer S-Bahn, welche von Halle (Saale) Hauptbahnhof in Richtung Braunsbedra eingesetzt war, um 14:10 Uhr sein Mobiltelefon. Dieses lag auf dem Tisch in einer Vierersitzgruppe. Eine bisher unbekannte Frau nutzte die Situation aus und nahm das zurückgelassene Smartphone an sich. Das hochwertige Markentelefon hat einen Wert von circa 1500 Euro. Beim Halt in Krumpa stieg die junge Frau aus der Bahn (S 11). Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet, entsprechendes Videomaterial gesichert und gesichtet. Um die Identität der Tatverdächtigen festzustellen, wurde vom Amtsgericht Halle (Saale) per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem folgenden Link:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/26-mai-2025-unterschlagung-eines-mobiltelefons-in-der-s-bahn-s11-halle-braunsbedra-03-2026

einzusehen und sollen für die Printausgaben genutzt werden. Die Tatverdächtige ist circa 20 Jahre alt. Sie hat lange braune Haare, trug eine Brille und war am Tattag mit einem weinroten T-Shirt, einer dunklen Hose und einer Jacke, in selbiger dunkler Farbe, um die Hüfte gebunden, gekleidet. Das Shirt hatte einen markanten Schriftzug "DIE ERSTEN 5 TAGE NACH DEM WOCHENENDE SIND DIE SCHLIMMSTEN".

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt die mutmaßliche Täterin auf den Lichtbildern oder kann Informationen zu ihrem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell