Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Unbekannter entwendet Rucksack und hochwertige Kameratechnik - Schaden circa 6000 Euro

Magdeburg (ots)

Nach einer Diebstahlshandlung im Personentunnel des Hauptbahnhofes Magdeburg sucht die Bundespolizei den bisher unbekannten Tatverdäch-tigen: Dieser nahm einen Fahrradrucksack und eine Kameratasche im Bereich des Aufzuges zu den Gleisen 3/4 an sich. Zuvor hatte der rechtmäßige Eigentümer seine Sachen dort kurzzeitig abgestellt, um sein E-Bike sowie weiteres Reisegepäck auf einen Bahnsteig zu transportieren. Diese Zeit nutzte der Verdächtige und nahm den Rucksack sowie die Kameratasche an sich. Anschließend verließ er den Hauptbahnhof am Ausgang Kölner Platz in unbekannte Richtung. Durch den Diebstahl entstand dem Geschädigten aufgrund der hochwertigen Kameraausrüstung ein Schaden von circa 6000 Euro. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und entsprechendes Videomaterial gesichert. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen, wurde von der Staatsanwaltschaft Magdeburg per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Verdächtigen angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem folgenden Link: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2025/oefa-17-2025.html einzusehen und sollen für die Printausgaben genutzt werden. Der Gesuchte kann, wie folgt, beschrieben werden: Der Tatverdächtige ist circa 25-35 Jahre alt und von schlanker Gestalt. Er war mit einer weinroten Mütze, mit markant roter Aufschrift, einer schwarzen Markenjacke und einer -hose in selbiger Farbe sowie beigen Sportschuhen gekleidet. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter auf den Lichtbildern oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell