Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Wer kennt diesen Mann?

Halle (Saale) (ots)

Bereits im vergangenen Jahr kam es im April in der Eingangshalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale) zu einem Diebstahl einer Schmutzfang-matte. Diese entwendete ein bisher unbekannter Täter und transportierte sie mit seinem Fahrrad in Richtung Innenstadt. Der Stehlschaden beträgt circa 250 Euro. Die Bundespolizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und entsprechendes Videomaterial gesichert. Um die Identität des Tatverdächtigen festzustellen wurde vom Amtsgericht Halle (Saale) per Beschluss die Veröffentlichung des Fotos des Verdächtigen angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2024/oefa_31_2024.html (Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de, Aktuelle - Fahndun-gen) einzusehen und sollen für die Printausgaben genutzt werden. Am Tattag trug der Tatverdächtige einen Schnauzer und war mit einer dunklen Jacke sowie einer blauen Trainingshose der Marke Adidas be-kleidet. Zum Transport des Diebesgutes nutzte er ein schwarzes Herrenrad. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter, sein Fahrrad oder kann Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Aus-künfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

