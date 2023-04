Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Bisher unbekannter Täter entwendet Geldbörse

Halle/Saale (ots)

Bereits am 17. Oktober 2022 entwendete ein bisher unbekannter Täter in den Nachmittagsstunden in einer Regionalbahn auf der Strecke von Magdeburg nach Halle, im Bereich zwischen Niemberg und Zöberitz die Geldbörse eines Reisenden samt Inhalt aus der Jackentasche. Der Ge-schädigte suchte in dieser Zeit die Toilette auf und ließ die Jacke unbeaufsichtigt am Sitzplatz liegen. Im Nachgang stellte er das Fehlen des Portemonnaies fest und gab bei der Bundespolizei eine entsprechende Anzeige auf. In der Geldbörse befanden sich neben 130 Euro Bargeld, der Führerschein, der Bundespersonalausweis, die Krankenversicherungskarte und der Studentenausweis des Mannes sowie mehrere Geldkarten. Der bisher unbekannte Täter verließ nach der Tathandlung in Zöberitz den Zug.

Anhand der durchgeführten Videoauswertung im Zug konnte ein Tatver-dächtiger ermittelt werden. Jener europäische Mann ist circa 45 Jahre alt und zwischen 180-185 Zentimeter groß. Er trägt seine Harre sehr kurz und hat an den Seiten bereits ausgeprägte Geheimratsecken. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Winterjacke mit Kapuze, darunter ein schwarzes Langarmshirt mit einem weißen Emblem im Brustbereich, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Schuhe mit einer weißen Begrenzung an den Sohlen.

Die Bundespolizei hat hierzu Ermittlungen wegen des begangenen Dieb-stahls aufgenommen. Um den Tatverdächtigen zu identifizieren wurden vom Amtsgericht Halle/Saale per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Mannes angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter dem Link

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_13_2023.html

einzusehen und können für die Printausgaben heruntergeladen und ge-nutzt werden.

Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe: Wer erkennt den mutmaßlichen Täter oder kann Informationen zu dessen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienst-stelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell