Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach mutmaßlichen Fahrraddieb

Halle/Saale (ots)

Bereits am 3. Juni 2022 kam es in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle/Saale zu einem Fahrraddiebstahl: Der Geschädigte stellte sein Rad gegen 06:20 Uhr vor einem Laden ab, um in diesem einzukaufen. Nachdem er das Geschäft wieder verlassen hatte, war das Fahrrad weg. Er begab sich zur Bundespolizei und zeigte den Diebstahl an. Anhand der durchgeführten Videoauswertungen am Tatort und der Beschreibung des entwendeten Fahrrades konnte ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Um diesen zu identifizieren wurde vom Amtsgericht Halle/Saale per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Mannes angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_14_2023.html einzusehen und können für die Printausgaben genutzt werden. Der Tatverdächtige ist circa 35 Jahre alt, trägt längeres Haar und ist circa 170 -180 Zentimeter groß. Der Mann trug zur Tathandlung eine sehr auffällige schwarz - goldfarbene Jacke sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Zudem führte er eine Tasche bei sich. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt den mutmaßlichen Täter oder kann Informationen zu dessen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

