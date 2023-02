Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei: Bisher unbekannter Täter beschmiert Zustiegstüren eines Waggons mittels Permanentmarker

Bad Dürrenberg (ots)

Am 8. November 2022 nutzte ein bisher unbekannter Täter die Regionalbahn 74632 auf der Strecke von Leipzig - Bad Dürrenberg - Eisenach. Kurz vor dem planmäßigen Halt des Zuges gegen 19:45 Uhr am Bahnhof Bad Dürrenberg steht der männliche Reisende auf und beschmiert mittels einen Permanentmarker die Zugtüren. Anschließend verließ er die Bahn in unbekannte Richtung. Jener Tatverdächtige kann aufgrund der Videoauswertung als circa 20 Jahre alt, blond und circa 180-185 Zentimeter groß beschrieben werden. Der Mann trug zur Tathandlung eine Jacke, eine Hose, sowie Schuhe, allesamt in der Farbe schwarz. Unter seiner Jacke trug er einen auffällig gelben Kapuzenpullover. Zudem führte er einen schwarzen Rucksack der Marke Nike mit sich. Die Bundespolizei hat hierzu Ermittlungen wegen der begangenen Sachbeschädigung aufgenommen. Um den Tatverdächtigen zu identifizieren wurde vom Amtsgericht Halle per Beschluss die Veröffentlichung der Fotos des Mannes angeordnet. Die Bilder sind auf der Homepage der Bundespolizei unter https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2023/oefa_10_2023.html einzusehen und können für die Printausgaben genutzt werden. Die Bundespolizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Wer erkennt den mutmaßlichen Täter oder kann Informationen zu dessen Aufenthaltsort geben? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de schriftlich gegeben werden.

