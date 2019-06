Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt Blumentopf mit Hanfpflanze sicher

Halle (ots)

Einen nichtalltäglichen Fund hatte eine Streife der Bundespolizei am gestrigen Mittwochabend, den 12. Juni 2019, gegen 22:15 Uhr: Die eingesetzten Bundespolizisten stellten in einer S-Bahn auf der Strecke Halle Hauptbahnhof in Richtung Halle-Nietleben einen jungen Mann im Alter von 26 Jahren fest. Dieser wirkte bei der Kontrolle durch die Bundespolizisten zunehmend nervös. Grund dafür war neben einem verbotenen Einhandmesser und einer geringen Menge der Droge Cannabis, ein Blumentopf samt eingepflanzter Hanfpflanze. Die festgestellten Drogen samt Blumentopf und das Einhandmesser wurden sichergestellt. Der 26-Jährige wird sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten müssen.

