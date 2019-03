BPOLI MD: Zukunftstag 2019 für Mädchen und Jungen bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Zukunftstag 2019 für Mädchen und Jungen bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Magdeburg

Unter dem Motto "Heute suchen wir zur Abwechslung mal die Guten" fand am heutigen Donnerstag, den 28. März 2019 der diesjährige Zukunftstag für Mädchen und Jungen bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg statt. Die insgesamt 22 Mädchen und Jungen im Alter von 13 bis 15 Jahren gewannen, nach der Begrüßung durch den Inspektionsleiter, Dr. Alexander Schmelzer, einen umfassenden Einblick in die Aufgaben der Bundespolizei und durchliefen anschließend spannende und herausfordernde Stationen. Beim Polizeieinsatztraining, bei dem ihnen gezeigt wurde, wie Bundespolizisten sich gegen Angriffe verteidigen und wie sie renitente Straftäter festnehmen, durchliefen sie mit der gesamten polizeilichen Körperschutzausstattung einen Parcours. Hier war neben Schnelligkeit und körperlicher Fitness auch Auffassungsgabe und Denkvermögen gefragt. Zusätzlich stand ihnen ein Einstellungsberater zur Seite und informierte über Chancen, Perspektiven und Anforderungen bei der Bundespolizei. Dazu gab es Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung. Im Rahmen der polizeilichen Kriminalprävention wurden die Teilnehmer/ innen unter anderem in den Bereichen Taschendiebstahl und Zivilcourage sensibilisiert. Eine Vorführung der Diensthunde rundete den Tag bei der Bundespolizei für die Mädchen und Jungen ab. Fazit: Freudige Begeisterung und positive Feedbacks für die eingesetzten Bundespolizisten. Nach diesem erlebnisreichen und spannenden Tag verfestigte sich bei vielen Mädchen und Jungen der Wunsch Bundespolizist zu werden. Zusätzlich bot die Bundespolizeiinspektion Magdeburg noch 13 Mädchen aus Halle eine Fahrt zum Girlsday 2019 in der Bundespolizeiabteilung Bad Düben an. Hier durchlebten die Mädchen ebenfalls einen spannenden Tag.

