Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 38-Jähriger wird mit Haftbefehl gesucht, führt Drogen und Softairwaffe mit

Halle (ots)

Am Samstagmorgen, den 23. März 2019, gegen 08:15 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof in Halle einen 38-jährigen Mann. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass der Mann mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bückeburg gesucht wurde. Bereits im Januar 2018 wurde er durch das Amtsgericht Rinteln wegen Diebstahls, Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung zu einer Strafe von 1540 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 77 Tagen verurteilt. Da er die Strafe nicht beglich, erstellte die Staatsanwaltschaft Bückeburg den Haftbefehl. Auch am Samstag konnte der 38-Jährige die Geldstrafe nicht zahlen. Eine Nachschau in dem mitgeführten Rucksack des Mannes, brachte eine geringe Menge Cannabis zum Vorschein. Zudem führte er eine Softairwaffe und zwei dazugehörende volle Magazine mit sich. Die Beamten stellten die aufgefundenen Gegenstände sicher. Der Mann wurde durch die Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Hier wird er die nächsten 77 Tage verbringen und erhält erneut Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz.

