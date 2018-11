BPOLI MD: Ordnungshaft: 27-Jährige mit Wurfmesser um Hals per Haftbefehl gesucht

Dessau (ots) - Am Montag, dem 19. November 2018 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei am Hauptbahnhof Dessau gegen 16.00 Uhr eine Frau. Sie fiel den Bundesbeamten auf, da sie ein Wurfmesser um den Hals trug. Das Messer wurde sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen einem Verstoß gegen das Waffengesetz erstellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung ihrer Personalien im Datenbestand der Polizei ergab, dass sie per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesucht wurde. Demnach hatte sie das Landgericht Dessau-Roßlau bereits im März 2016 zu drei Tagen Ordnungshaft verurteilt. Da die Frau diese Strafe nicht antrat, wurde der Haftbefehl am 01. November 2018 ausgestellt. Die Bundespolizisten nahmen die 27-Jährige fest und eröffneten ihr den Haftbefehl. Dieser beinhaltete auch, dass sie die dreitägige Haft umgehen kann, wenn sie 150 Euro zahlt. Die Frau kontaktierte daraufhin mehrere Bekannte, die schließlich die notwendigen 150 Euro aufbrachten. Nach Zahlung der Geldstrafe konnte die Frau die Dienststelle wieder verlassen.

