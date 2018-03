BPOLI MD: Fahrradeigentümer gesucht - Diebstahl am Hauptbahnhof Dessau

1 weiterer Medieninhalt

Sachsen-Anhalt Dessau (ots) - Am 11.02.2018 kam es gegen 18:30 Uhr vor dem Eingangsbereich des Hauptbahnhofes in Dessau zu einem Fahrraddiebstahl. Durch einen Zeugenhinweis konnten Bundespolizisten kurze Zeit später den Dieb des Fahrrades fassen und stellten es sicher. Recherchen zum Eigentümer des Fahrrades blieben bisher erfolglos. Aus diesem Grund sucht die Bundespolizeiinspektion Magdeburg nun in der Öffentlichkeit nach dem Eigentümer/ Besitzer dieses Rades. Es handelt sich um ein blaues 26 Zoll Damenrad der Marke "Exelsior", Typ: Road Cruiser. Es verfügt über eine Dreigangschaltung / "Shimano Nexus"-Nabenschaltung und hat auf dem Gepäckträger hinten einen schwarzen Drahtkorb und ein hellblau ummanteltes ABUS-Kettenschloss. Die Rahmennummer des Fahrrades lautet: CS 16558707. Der Eigentümer des Fahhrades ist angehalten, sich mit zweifelsfreien Identifizierungsunterlagen, aus denen hervorgeht, dass er der rechtmäßige Eigentümer des Rades ist, bei der Bundespolizei in Dessau am Hauptbahnhof zu melden. Weitere sachdienliche Hinweise zum Besitzer des Rades können auch auch telefonisch unter 0391/ 56549 555 gegeben werden.

