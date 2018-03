BPOLI MD: 29-Jährige von der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof Magdeburg verhaftet

Magdeburg (ots) - Am 28.02.2018, gegen 18:05 Uhr kontrollierten Bundespolizisten auf dem Hauptbahnhof Magdeburg eine 29-Jährige. Die Frau war einem Zugbegleiter in einer Regionalbahn von Berlin nach Magdeburg aufgefallen, da sie über keinen Fahrschein verfügte und zur Angabe ihrer Personalien einen lettischen Pass ohne den Eintrag eines Wohnsitzes vorlegte. Bei der Überprüfung der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem stellte sich heraus, dass gegen die 29-Jährige ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Kassel vorlag. Wegen Diebstahls, Beihilfe zum Diebstahl und Beihilfe zum schweren Diebstahl wurde sie im Mai 2017 vom Amtsgericht Kassel zu einer Freiheitsstrafe von 70 Tagen oder der Zahlung von 700 Euro verurteilt. Der Vollstreckung des Urteils entzog sie sich. Da die Frau ihre Strafe nicht begleichen konnte, wurde sie in die Justizvollzugsanstalt nach Halle gebracht. Eine Strafanzeige wegen des Erschleichens von Leistungen wird gegen sie erstellt.

