BPOLI MD: Mann ohne gültige Fahrkarte wird per Haftbefehl gesucht

Berlin/Bitterfeld/Halle (ots) - Am Sonntag, dem 25. Februar 2018 wurde die Bundespolizei in Halle gegen 22.20 Uhr über ein Paar in einem Intercityexpress informiert, das keine gültigen Fahrkarten vorzeigen konnte. Die 27-jährige Frau und der 30-jährige Mann waren auf der Strecke von Berlin nach Bitterfeld unterwegs. Im Zug befand sich ein Bundespolizist auf dem Heimweg, der das Zugpersonal unterstützte. Das Paar benutzte eine Fahrkarte, die nicht für einen Intercityexpress gültig war. Zudem ergab der Abgleich der Daten des Mannes im Fahndungssystem der Polizei, dass er per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Bremen gesucht wurde. Demnach wurde er im Jahr 2017 durch das Amtsgericht Bremerhaven wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 50 Euro oder 5 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Der Mann wurde fest- und zur Dienststelle mitgenommen. Nachdem er seine Geldstrafe zahlte, konnte er das Bundespolizeirevier wieder verlassen. Die Bundespolizisten stellten anschließend noch die Strafanzeigen wegen des aktuellen Betruges.

