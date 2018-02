BPOLI MD: Gleich zwei Widerstandshandlungen gegen Bundespolizisten

Halle (ots) - Während der Abreiseüberwachung der Hallenser Fans am Hauptbahnhof Halle in Richtung Wiesbaden, am Samstag, dem 24. Februar 2018, musste die Bundespolizei gegen 05.10 Uhr gleich mehrfach einschreiten: Zwei Männer im Alter von 28- und 39 Jahren legten sich verbal mit den Fußballfans an. Die Situation spitzte sich zu und es begann eine Rangelei. Die eingesetzten Bundespolizisten gingen dazwischen und verwiesen die beiden Störenfriede des Hauptbahnhofes. Den Platzverweisen kamen die Männer jedoch nicht nach und sie mussten durch die Bundespolizei aus dem Hauptbahnhof geführt werden. Kurze Zeit später betraten Beide erneut den Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten wiederholten die polizeiliche Maßnahme des Platzverweises. Dabei widersetzten sich die Polizeipflichtigen, indem sie sich gegen die Bewegungsrichtung stemmten und nach den Bundesbeamten schlugen. Glücklicherweise wurde dabei kein Polizist verletzt. Die Männer wurden zur Dienststelle gebracht. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,9 beziehungsweise 2,08 Promille. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

