BPOLI MD: Schachtel mit 400 Gramm Cannabis im Rucksack

Halle (ots) - Bei einer Kontrolle eines 23-Jährigen auf dem Hauptbahnhof Halle am 21.12.2017, gegen 20:10 Uhr stellten Bundespolizisten Betäubungsmittel im nicht geringen Umfang fest. Der 23-jährige Mann hatte in seinem Rucksack knapp drei Gramm Kokain, drei Gramm Haschisch und eine große Plastikbox mit 400 Gramm Cannabis. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Sachverhalt wurde im Nachgang an die zuständige Landespolizei in Halle abgegeben.

