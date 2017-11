BPOLI MD: Untersuchungshaftbefehl wegen Schwarzfahrens- Bundespolizisten nehmen 25-Jährigen in einer Wohnung in der Innenstadt von Halle fest

Halle (ots) - Am Mittwoch, dem 15.November 2017 vollstreckten Bundespolizisten um 19:50 Uhr in Halle in einer Wohnung in der Innenstadt einen Untersuchungs-Haftbefehl gegen einen 25-jährigen Mann. Er wurde durch das Amtsgericht Halle gesucht, da er der Hauptverhandlung fern blieb. Diese wurde anberaumt, weil der Mann sich wegen des Erschleichens von Leistungen, hier 'Schwarzfahren', strafbar gemacht hatte. Der Mann wurde verhaftet und zur Dienststelle der Bundespolizei nach Halle gebracht. Die Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Am heutigen Tag wird er einem Richter vorgeführt.

