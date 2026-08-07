PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Lebensgefährliche Abkürzungen unbedingt meiden!

BPOLI EF: Lebensgefährliche Abkürzungen unbedingt meiden!
  • Bild-Infos
  • Download

Mühlhausen, Bahnhof Mühlhausen (ots)

Immer wieder kommt es zu lebensgefährlichen Situationen, weil Personen unbefugt die Bahngleise überqueren. So geschehen auch am gestrigen Morgen im Bahnhof Mühlhausen.

Ein Bundespolizist konnte eine 16- und einen 38-Jährigen dabei beobachten, wie sie ausgestattet mit Hund und ihren Fahrrädern die Bahngleise überquert haben. Zum Glück kam es zu keinem Schadenseintritt. Die beiden Deutschen wurden auf ihr Fehlverhalten angesprochen und belehrt. Die Ordnungswidrigkeit kostet beide jeweils 35 Euro.

Dieses Verhalten sollte keinesfalls nachgeahmt werden. Eine Abkürzung über Gleise bedeutet Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren