Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Lebensgefährliche Abkürzungen unbedingt meiden!

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Mühlhausen, Bahnhof Mühlhausen (ots)

Immer wieder kommt es zu lebensgefährlichen Situationen, weil Personen unbefugt die Bahngleise überqueren. So geschehen auch am gestrigen Morgen im Bahnhof Mühlhausen.

Ein Bundespolizist konnte eine 16- und einen 38-Jährigen dabei beobachten, wie sie ausgestattet mit Hund und ihren Fahrrädern die Bahngleise überquert haben. Zum Glück kam es zu keinem Schadenseintritt. Die beiden Deutschen wurden auf ihr Fehlverhalten angesprochen und belehrt. Die Ordnungswidrigkeit kostet beide jeweils 35 Euro.

Dieses Verhalten sollte keinesfalls nachgeahmt werden. Eine Abkürzung über Gleise bedeutet Lebensgefahr.

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