Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Vorabinformationen der Bundespolizei zum bahnseitigen Reiseverkehr anlässlich des Thüringenderbys

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Erfurt, Weimar, Jena (ots)

Am 09.08.2026 um 14:00 Uhr findet das sogenannte Thüringenderby im Fußball zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FC Rot-Weiß Erfurt statt. Das Interesse an dieser sportlichen Begegnung ist ungebrochen hoch, sodass mit vollen Rängen im Stadion gerechnet wird.

Wegen der traditionell herrschenden Fanfeindschaft zwischen den Anhängern beider Vereine ist am Spieltag mit einem erhöhten Konfliktpotential sowie mit Störungen zu rechnen. Die Jenaer Polizei bereitet aus diesem Grund einen umfangreichen Einsatz im engen Austausch mit der Bundespolizei vor. Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten aus Thüringen, anderen Bundesländern und der Bundespolizei werden an diesem Tag im Einsatz sein.

Die Trennung von rivalisierenden Fangruppierungen, insbesondere von gewaltbereiten Fans, hat für die Landes- und Bundespolizei höchste Priorität. Zur Sicherstellung einer friedlichen An- und Abreise aller Zuschauenden wird gegebenenfalls eine polizeiliche Begleitung der bahnseitig reisenden Heim- und Gästefans in erkannten Schwerpunktzügen erfolgen.

Im Erfurter Hauptbahnhof, als auch am Spielort in Jena sowie den Unterwegsbahnhöfen kann es zu temporären Einschränkungen für andere Bahnreisende kommen, sofern polizeiliche Maßnahmen erforderlich werden. Die Bundespolizei versucht diese dann auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren.

Die Bundespolizei rät zu einem guten Zeitmanagement für die jeweiligen schienengebundenen An- und Abreisen zum Fußballspiel in Jena sowie für den weiteren bahnbezogenen Reiseverkehr, zumal der Sonntag für gewöhnlich auch ein Pendlertag ist und dieser Effekt durch den noch andauernden Urlaubsverkehr verstärkt werden könnte. Sofern realisierbar, sollten stark frequentierte Züge und Hauptreisezeiten möglichst vermieden werden. Alle Bahnreisenden sollten sich vor Fahrtantritt über ihre jeweiligen Verbindungen informieren, zumal digitale Angebote mittlerweile auch Hinweise zu stark ausgelasteten Zügen bereitstellen. Die aktive Erfurter Fanszene ruft zu einem Treff am Erfurter Hauptbahnhof ab 10:30 Uhr auf. Es ist daher zu erwarten, dass diese Fans voranging die Regionalverbindungen zwischen Erfurt und Jena West um 10:51 Uhr, 11:17 Uhr und 11:52 Uhr nutzen werden und die Züge daher besonders stark ausgelastet sind. Gleiches dürfte für die Nachspielphase ab 16:00 Uhr gelten, dann jedoch aus Fahrtrichtung Jena nach Erfurt.

Bei der Einsatzbewältigung am kommenden Sonntag wird die verstärkte Bundespolizeiinspektion Erfurt zudem durch einen Hubschrauber unterstützt.

Die Pressestelle der Bundespolizeiinspektion Erfurt wird am Einsatztag telefonisch (0152-04835971) erreichbar sein.

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