Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Passagierin entgeht knapp ihrer Verhaftung

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Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots)

Der Abflug einer Passagierin vom Flughafen Erfurt-Weimar geriet am Mittwochmorgen ins Stocken.

Bei der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle stellten Bundespolizisten fest, dass die niedersächsische Justiz gegen die 26-Jährige einen Haftbefehl erlassen hatte. Grund hierfür war eine begangene Ordnungswidrigkeit. Das verhangene Bußgeld hatte sie nicht gezahlt. Deswegen wurde ein Strafvollstreckungshaftbefehl gegen sie ausgestellt.

Die Bundespolizisten eröffneten der Reisenden den justiziellen Beschluss. Ersatzweise waren die Zahlung der fälligen Strafe in niedriger, dreistelliger Höhe sowie die Verfahrenskosten zu entrichten. Die junge Frau konnte den Gesamtbetrag aufbringen und entging damit der dreitägigen Freiheitsstrafe. Anstatt in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt ging es für die junge Frau mit dem Flieger in Richtung Türkei.

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