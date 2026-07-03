Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei informiert zum Auftakt des Einsatzwochenendes

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Parallel zur Thüringer Polizei hat auch die Bundespolizeiinspektion Erfurt heute die Haupteinsatzphase anlässlich verschiedenster Veranstaltungslagen in Erfurt begonnen. Die Dienststelle wird dabei durch andere Einheiten der Bundespolizei materiell und personell unterstützt.

Bis zum Zeitpunkt 3. Juli 2026 / 14:00 Uhr kann die Bundespolizei festhalten, dass der Erfurter Hauptbahnhof, aber auch Reisewege um die Landeshauptstadt freitagstypisch stark frequentiert sind. Verstärkt wird dieser Effekt durch erste Reisende, die mit ihren Koffern und Taschen in die Urlaube und Sommerferien starten.

Trotz der hohen Reisendenzahlen kam es bisher zu keinen nennenswerten Vorkommnissen oder veranstaltungsrelevanten Sachverhalten im bahnpolizeilichen Zuständigkeitsbereich.

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