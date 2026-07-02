Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei blickt auf ein arbeitsreiches Einsatzwochenende voraus

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Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Vom 4. Juli bis 5. Juli 2026 finden der Bundesparteitag der Partei Alternative für Deutschland und mehr als 30 angemeldete Versammlungen, Kundgebungen und Veranstaltungen in Erfurt statt. Für das gesamte Wochenende, beginnend ab dem 3. Juli 2026, wird daher ein umfangreicher Einsatz der Bundespolizei durchgeführt. Die Bundespolizeiinspektion Erfurt, als einsatzführende Dienststelle, wird dabei durch andere Bereiche der Bundespolizei personell und materiell verstärkt.

Die bundespolizeiliche Absicht und Zugleich der Auftrag bestehen darin, die Abwehr von Gefahren für den bahnseitigen Reiseverkehr im engen Austausch mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen sicherzustellen. Bahnreisenden Veranstaltungsteil-nehmenden soll es ermöglicht werden, sicher zu friedlichen Versammlungen und sonstigen Veranstaltungen anreisen und auch wieder abreisen zu können.

Gleichzeitig hat die Bundespolizei den gesetzlichen Auftrag, die Sicherheit rund um das Thema Bankverkehr und Bahnanlagen nicht nur für Protestierende zu gewährleisten, sondern auch für unbeteiligte Reisende und sonstige Bahnnutzende.

Es wird mit tausenden Bahnreisenden gerechnet, die sich verschiedensten Veranstaltungen in Erfurt anschließen oder diese besuchen wollen. Der Erfurter Hauptbahnhof wird dabei eine wichtige Zubringerfunktion einnehmen. Karsten Täschner, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Erfurt, blickt voraus: "Es wird über das gesamte Wochenende hinweg voll im Erfurter Hauptbahnhof und schienengebundenen Wegen rund um Erfurt. Nicht nur der Parteitag und angemeldete Versammlungen sorgen für ein hohes Reisendenaufkommen, sondern zusätzlich auch musikalische Events in der Domstadt sowie der beginnende Sommerferienverkehr."

Die Bundespolizei wird in Erfurt, in Abfahrtsbahnhöfen sowie auf bestimmten Bahnstrecken besonders präsent sein.

Täschner betont zudem: "Wir haben in enger Abstimmung mit der Thüringer Landespolizei viele Szenarien und Verläufe vorgedacht und vorbereitet. Bei unfriedlichen und störenden Aktionen, die die öffentliche Sicherheit rund um den Bahnverkehr beeinträchtigen, wird die Bundespolizei konsequent einschreiten. Es sind daher auch Beeinträchtigungen in Betriebsabläufen denkbar. Die Bundespolizei wird dann bestrebt sein, diese auf ein unabdingbares Maß zu reduzieren."

Die Bundespolizeiinspektion Erfurt informiert am gesamten Einsatzwochenende über herausragende Anlässe und besondere Entwicklungen im Presseportal (https://www.presseportal.de/blaulicht/nr/74167) und im Medium X (Kanal der Bundespolizei in Mitteldeutschland / https://x.com/bpol_pir). Mobile Presseteams der Bundespolizei sind für Medienschaffende im bahnbezogenen Zuständigkeitsbereich ansprechbar.

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