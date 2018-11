BPOLI EF: Festnahme durch die Bundespolizei in Gera

Gera (ots) - Im Rahmen einer Aktivfahndung nahmen Bundespolizisten gestern Abend gegen 22:30 Uhr einen Deutschen in Gera fest. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftbefehl erlassen, weil der 30-Jährige nicht zum Strafantritt erschienen war. Wegen Erschleichens von Leistungen war er vom Amtsgericht Gera zu zwei Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die Beamten nahmen den Mann bei Ankunft einer Regionalbahn im Hauptbahnhof Gera fest, von der sie wussten, dass diese regelmäßig durch den Verurteilten genutzt wird. Noch am Bahnsteig wurde dem in Gera Wohnenden der Haftbefehl verkündet. Anschließend verbrachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Hohenleuben.

